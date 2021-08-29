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مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس : زيارتي للأهلي واردة

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مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس : زيارتي للأهلي واردة

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طالب المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري حسين لبيب رئيس نادي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالترتيب لعمل مبادرة لنبذ التعصب برعاية الناديين.

وقال أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، رغم إني أهلاوي إلا أن الزمالك حصل على الدوري أثناء رئاستي لاتحاد الكرة. وأضاف أن العند لا يمنح الحقوق ولكن العقل هو من يأتي بالحقوق «الحصول على الحق حرفة».

ورد رئيس نادي الزمالك قائلا زيارتي للأهلي واردة جدا جدا جدا.

يذكر أنه نشبت أزمة ومشادة بين أحمد مجاهد ومحمود عبدالرازق شيكابالا أثناء مراسم تسليم فريق الزمالك درع الدوري المصري الممتاز، عقب لقاء الإنتاج الحربي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

المصرى اليوم

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