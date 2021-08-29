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رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل

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رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل رئيس لجنة كورونا: بوادر الموجة الرابعة بدأت.. وهذا هو الحل الأمثل

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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة ، أن الحذر الاجتماعي الخاص بفيروس كورونا أنخفض وهذا شيء غير مطلوب، مؤكدا أن الدولة تتصدي لفيروس كورونا بمنتهي القوة .

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، أن أي عضو هيئة تدريس سواء في التربية والتعليم أو التعليم العالي وأي طالب أكبر من 18 عام لن يدخل المدارس أو الجامعات بدون تلقي لقاح كورونا، والدولة قادرة على توفير هذه اللقاحات .

وأوضح أن نجحت في التصدي للموجة الأولي والثانية والثالثة بالوعي المجتمعي وأملنا في الموجة الرابعة التي بدأت تتزايد بوادرها هو استمرار الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية .

وتابع أن جميع اللقاحات المتواجدة في مصر فعالة وامنه وحاصلة على تصريح منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن اللقاح الصيني من اللقاحات التي لها فاعلية عالية جدا .

المصرى اليوم

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