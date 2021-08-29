رئيس مدينة مرسى مطروح يعقد اجتماعًا استعدادًا للسيول

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عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، الأحد، اجتماعا للاستعداد للسيول بحضور ممثلين عن الحماية المدنية والطرق وشركة مياه الشرب والموارد المائية والري والزراعة والكهرباء والشئون الاجتماعية والتنمية والمستدامة للوقوف على مناطق تجمعات مياه الامطار وتطهير الشنايش بنطاق المدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاستعداد المكبر للسيول وعقد اجتماعات والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية المعنية.



وأكد جاب الله ضرورة المرور على طريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات وجار المرور على باقي المعديات بالطرق السريعة والقري التابعة للمدينة شرقاً وغرباً، في إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد المبكر لمواجهة السيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات ومتابعة أعمال النظافة وإزالة الحشائش، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جار المرور على جميع السدود بالكيلو 4 للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل وعدم انحراف مياه الأمطار على المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بمتابعة جاهزية مجري السيل بوادي إسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4، تفاديا لحدوث سيول متوقعة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزيرة في أي وقت.