أول مستثمر كفيف في البورصة: البرنامج الناطق سهل الوضع

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أكد عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في البورصة المصرية، أنه تشرف بافتتاح جلسة تداول البورصة اليوم، حيث بدأ الاستثمار بطريقة برايل.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، الأحد، أن التداول نفسه على منصة البورصة المصرية كان عبر البرنامج الناطق، مشيرًا إلى أنه في البداية لم يجد أي دعم بل أنه حين ذهب إلى عدة شركات سمسرة كان يتم رفضه لأنه كفيف، رغم أن شركات السمسرة عبارة عن شركات وسيطة.

واوضح أنه مع تطوير التكنولوجيا وظهور البرنامج الناطق أصبح الوضع أسهل، مشيرًا إلى أنه تعامل مع شركة «مباشر» ولديها تطبيق سهل مع البرنامج الناطق بدأ من خلاله بشكل عادي مثل أي مستثمر آخر في البورصة.

تابع «سليمان» أنه وجد روحًا جميلة من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والتي قابلتهم ومعه عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بحفاوة بالغة، متمنيًا أن يحفز دخوله الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة للدخول إلى البورصة لأنها فرصة عمل جيدة قد تكون متاحة للشخص الكفيف لأن التداول أصبح سهلًا ويمكن تنفيذه.