محافظ القاهرة: إنهاء إجراءات ترقية أكثر من 3 آلاف موظف

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة كان لها السبق في تنفيذ قرار ترقيات الموظفين بعد أقل من 15 يومًا من اعتماد رئيس مجلس الوزراء له، حيث تمت إجراءات ترقية 3096 موظف للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، الأحد، والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة .

وأشار إلى أن المحافظة عانت خلال الفترة الماضية من نقص أعداد المهندسين بسبب الاجازات أو النقل لجهات خارجية أو الخروج على المعاش مما سبب مشكلة كبرى خاصة مع عدم وجود تعيينات في الدولة، لذا تم الحصول على موافقة وزير المالية على الاستعانة بـ 100 مهندس تخصص مدنى وعمارة وتخطيط عمرانى لسد العجز .

وأضاف أنه تقدم لشغل هذه الوظائف حتى الآن 1136 مهندس سيتم فحص ملفاتهم واجراء الاختبارات لهم، كما سيتم تدريبهم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من اجراءات اختيار 149 قيادة من المتقدمين لوظيفة مديرى عموم إدارات تعليمية ضمن وظائف القيادة العليا السابق الإعلان عنها بالصحف والموقع الرسمى للمحافظة وجارى استكمال باقى الاجراءات .