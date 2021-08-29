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وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر

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وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر

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توجه وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، إلى الجزائر، للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.

تأتي مشاركة في الاجتماع انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ٢٤ ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.

كما سيُجري وزير الخارجية على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

المصرى اليوم

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