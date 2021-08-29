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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس اليوم تتوقع فيه أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والصعيد، ويشهد اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتنشط الرياح على جنوب البلاد.

وترتفع درجة الحرارة العظمى في القاهرة وأسوان والإسكندرية خلال اليوم وتكون أعلي درجة حرارة للعظمي 44 درجة اليوم في جنوب مصر، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطبا في القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وشماله والوجه البحري وجنوب سيناء، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، ويظل الطقس معتدل الحرارة خلال الليل في أنحاء مصر.

تتراوح درجات الحرارة خلال اليوم للعظمي في مصر بين 44 درجة في أسوان والأقصر وإدفو بجنوب مصر، و42 درجة في السلوم ومطروح.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح الموج بين متر ونصف ومترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج بين مترين ونصف و3 أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية في البحرين.

تنشط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتراوح سرعتها من 14 إلى 18 عقدة.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تصل درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي إلى 38 درجة، وتكون الصغري 26درجة، وترتفع المحسوسة إلى 40 درجة، ووترتفع درجات الحرراة في الإسكندرية إلى 33-26 كما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في الأقصر 44-27، أسوان 44-28، الفيوم 39-25، إدفو 44-27، قنا 43-26، سوهاج 40-24، أسيوط 40-23، بني سويف 39-24، الوادي الجديد 41-25، المنيا 39-24، سيوة 40-22، حلايب 36-26، أبوسمبل 43-26، شلاتين 41-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طنطا 37-26، المنصورة 37-25، شبين الكوم 38-26، الإسماعيلية 38-25، دمنهور 34-26، مطروح 32-22، السويس 38-25، طابا 36-25، دمياط 32-25، بورسعيد 32-26، الغردقة 39-28 السلوم 32-24، العريش 33-25، بلطيم 33-24، الطور 35-27، رفح 32-24، شرم الشيخ 39-28 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

تتوقع الأرصاد ان تكون حالة الطقس غدًا قريبة من اليوم في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء بينما تنخفض درجات الحرارة درجتين في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية عن اليوم.

وتكون درجات الحرارة غدًا الإثنين المتوقعة في القاهرة والوجه البحري العظمي 36 والمحسوسة 38 درجة، وفي السواحل الشمالية 31-34، وفى جنوب الصعيد 44-45، وتظل في شمال الصعيد 39-41، وفى جنوب سيناء 39-42 درجة.

توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس خلال هذا الأسبوع

تكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة من الثلاثاء إلى الجمعة 36 درجة للعظمي و38 للمحسوسة، وفي جنوب سيناء خلال ذات الفترة 39-42 درجة، وفي السواحل الشمالية تكون الثلاثاء 31-33، ومن الأربعاء إلى الجمعة 31-34 درجة.

وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الثلاثاء والأربعاء 38-40، والخميس والجمعة 39-41 درجة، وفى جنوب الصعيد الثلاثاء 43-44، وترتفع الأربعاء إلى 44-45،وتصل الخميس والجمعة إلى 45-46 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

تفاصيل أحوال الطقس والبحر حتى نهاية الأسبوع

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