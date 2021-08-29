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تنظرمحكمة القضاء الإدارى، صباح الأحد 29 – 8 – 2021، قضية عودة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة «الموقوف»، بعد طعنه على قرار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد لجأ إلى القضاء للحصول على حقه في عودته لمنصبه باعتبار أن مجلسه هو المجلس الشرعي المنتخب من الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يحضر منصور الجلسة الأحد 29 – 8 -2021 لإلقاء المرافعة الأخيرة وبصحبته المستشار محمود العسال والمستشار محمود خالد وشريف حسين وأعضاء مجلس الإدارة الموقوف.