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تنظرمحكمة القضاء الإدارى، صباح الأحد 29 – 8 – 2021، قضية عودة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة «الموقوف»، بعد طعنه على قرار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب.
وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد لجأ إلى القضاء للحصول على حقه في عودته لمنصبه باعتبار أن مجلسه هو المجلس الشرعي المنتخب من الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن يحضر منصور الجلسة الأحد 29 – 8 -2021 لإلقاء المرافعة الأخيرة وبصحبته المستشار محمود العسال والمستشار محمود خالد وشريف حسين وأعضاء مجلس الإدارة الموقوف.