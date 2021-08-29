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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بالرقم السري (الرابط)

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بالرقم السري (الرابط) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بالرقم السري (الرابط)

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يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد بمشاركة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، لأعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بكليات القمة.

ويقام المؤتمر في العاشرة ونصف صباحا بمقر جامعة القاهرة التكنولوجية بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من منذ الدخول إلى مقر انعقاد المؤتمر وحتى انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفى والمغادرة.

وتنشر «المصري اليوم» رابط الموقع الالكتروني للتنسيق الذي ستكون نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عليه فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي، حيث يمكن من خلال الموقع معرفة بطاقة الترشيح من خلال استخدام رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطلاب.

لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اضغط هنا

المصرى اليوم

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