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أمانة العاصمة المقدّسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوعاً لتسوير أراضيهم

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أمانة العاصمة المقدّسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوعاً لتسوير أراضيهم أمانة العاصمة المقدّسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوعاً لتسوير أراضيهم
وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك لتجنب التلوّث البصري.. حذّرت من التهاون

أمانة العاصمة المقدّسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوعاً لتسوير أراضيهم

حذَّرت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء بمكة المكرّمة من التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة؛ لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكّدت الأمانة ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوّث البصري الذي قد تسبّبه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة إصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان.

وشدَّدت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبّب في إيذاء الأهالي، مؤكدةً تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية المزوّدة بالعمالة والمعدات لتمشيط الأحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة الظواهر السلبية كافة، وفرض الغرامات على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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