"فلاورد بريميوم" تجربة تسوق جديدة وفاخرة من فلاورد

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أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط عن إطلاق خدمة "فلاورد بريميوم" في دول مجلس التعاون ولندن، المملكة المتحدة بهدف تقديم خدمات ومنتجات فاخرة وحصرية عن طريق صفحة مخصصة للخدمة عبر موقع وتطبيق فلاورد.

يأتي وقت في حياة الناس حيث لا تكون باقة أو تنسيق ورود بسيط كافي للتعبير عن أهمية العلاقة أو المناسبة، لهذا السبب أطلقت فلاورد هذه التجربة الفاخرة المليئة بتصميمات وهدايا تجعل قلب المستلم وحواسه تغني عند رؤيتها. تهدف هذه التجربة المتميزة لدى فلاورد إلى مساعدة العملاء على التعبير عن مشاعرهم بطريقة كبيرة وجريئة وفخمة.

تجربة "فلاورد بريميوم" لا تتوقف عند التصميمات والتنسيقات الرائعة والأخاذة، بل توفر أيضاً تجربة تسوق مميزة للعملاء عن طريق قسم مخصص لها على التطبيق والموقع بتصميم فريد من نوعه يضفي روح الفخامة والعصرية، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمة العملاء العملاء إلى مستوى جديد من خلال تعيين شخص مخصص لكل طلب للمتابعة شخصياً مع العميل والتأكد من أن كل شيء يتوافق حسب معاييرهم، وللإجابة على أي استفسار. وبالتالي لن يضطر العملاء إلى الانتظار حيث سيكون الشخص المسؤول عن طلبهم متوفر للرد على مدار الساعة.

وتستمر التجربة بعد اكمال العملاء لطلبهم، حيث تعد عملية توصيل الهدية لأحبائهم جانباً مهماً أيضاً، ولهذا السبب سيتم توصيل طلبات "فلاورد بريميوم" في سيارات فاخرة من قِبل سائقين مدربين حتى عتبة المنزل أو المكتب.

ومن أهم خصائص هذه التجربة، تقديم خيار تخصيص الهدية للعملاء التي من خلالها سيتمكنون من الطلب من فريق فلاورد استلام هدية منهم لإضافتها إلى الباقة قبل توصيلها إلى أحبائهم.

وقال الرئيس التنفيذي في فلاورد السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني: "نحن في فلاورد نسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا وانطلاقاً من هذا الإيمان قررنا تطوير وإطلاق "فلاورد بريميوم" لتقديم تجربة خاصة وفاخرة لعملائنا تتماشى مع المتطلبات الاجتماعية الخاصة بالمناسبات المهمة وتقديم الهدايا بطريقة فخمة وعصرية. وكعادتنا، اهتممنا بأدق التفاصيل لهذه الخدمة وصولاً إلى نوع السيارات التي سيتم استخدامها لتوصيل الهدايا والتشارك مع علامات تجارية عالمية معنية بالمنتجات الفخمة وفنانين محليين لضمان تقديم خدمة رفيعة المستوى تليق بعملائنا. والخدمة حالياً متوفرة في دول مجلس التعاون ولندن فقط، ولكنها ستنطلق تدريجياً في باقي الدول والمدن التي نعمل بها. كما أننا سنعمل دوماً على تطوير الخدمة وزيادة الخدمات المقدمة من خلالها لجعلها تجربة تسوق فريدة من نوعها لعملائنا."

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.