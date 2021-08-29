بسبب حكم طالبان .. بريطانيا تودع أفغانستان عسكريًا بعد 20 عامًا

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غادرت آخر رحلة عسكرية بريطانية كابول في وقت متأخر، السبت، بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص في الأسبوعين اللذين أعقبا سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، منهية قرابة 20 عامًا من الوجود العسكري البريطاني في البلاد.

ووفق رويترز، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن «الرحلة الأخيرة التي تقل أفراد من القوات المسلحة البريطانية غادرت كابول».

وقال وزير الدفاع بن والاس بعد الرحلة البريطانية الأخيرة «يجب أن نفخر بقواتنا المسلحة، ونرحب بالذين يأتون من أجل حياة أفضل ونحزن لمن تركوا وراءهم».

وقدر والاس، أن ما بين 800 و1100 أفغاني عملوا مع بريطانيا وكانوا مؤهلين لإعادة التوطين ولكن لن يتمكنوا من الخروج عن طريق الجو، وتعهد بمساعدتهم إذا تمكنوا من المغادرة برا.

وأشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بالقوات المسلحة البريطانية. وقال: «أود أن أشكر كل من شارك وآلاف من خدموا على مدى العقدين الماضيين. مضيفًا:»يمكنك أن تفخر بما أنجزته.

وقال مكتب جونسون إن «رئيس الوزراء شدد على أن أي اعتراف بحركة طالبان والتعامل معها يجب أن يكون مشروطًا بالسماح بمرور آمن لأولئك الذين يريدون مغادرة البلاد واحترام حقوق الإنسان».

وقالت بريطانيا، الجمعة، إن مهمة الإجلاء ستنتهي في غضون ساعات وأن جيشها لن يتمكن من إخراج أي مواطن أفغاني مؤهل لإعادة التوطين لم يدخل مطار كابول بالفعل.

وقال الجنرال نيك كارتر، قائد القوات المسلحة البريطانية، إن بريطانيا وحلفاءها قد يتعاونون مع طالبان في المستقبل لمواجهة تهديدات الإرهاب. وحسب سكاي نيوز، قال كارتر: «إذا كانت طالبان قادرة على إثبات أنها يمكن أن تتصرف بالطريقة التي تتصرف بها حكومة عادية فيما يتعلق بتهديد إرهابي، فقد نكتشف أننا نستطيع العمل معًا».

وكانت بريطانيا إلى جانب واشنطن منذ بداية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان والذي أطاح بحركة طالبان الحاكمة آنذاك عقابًا على إيوائها متشددي تنظيم القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقتل أكثر من 450 من أفراد القوات المسلحة البريطانية خلال عقدين من وجودهم في أفغانستان.

وفي وقت سابق، حدد الرئيس جو بايدن 31 أغسطس موعدًا نهائيًا لمغادرة الجيش الأمريكي أفغانستان، بينما اختارت القوات المتحالفة بما في ذلك بريطانيا المغادرة قبل ذلك. وعلقت بريطانيا عمليات السفارة في أفغانستان.

ومع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع، انهار الجيش والحكومة الأفغانية. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد، خوفًا من انتقام طالبان.