تنسيق 2021 .. إعلان نتيجة المرحلة الأولى ورابط النتيجة .. وموعد المرحلة الثانية

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تعلن اليوم الاحد 28-8-2021 نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، فى مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما يعلن الحدود الدنيا للقبول فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول فى الكليات والمعاهد العليا.

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد 29-8-2021، مؤتمرًا صحفيًا بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق الثانوية العامة 2021، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، وبحضور المسؤولين عن مكتب التنسيق ٢٠٢١، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي.

وبدأت تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة يوم السبت 21-8-2021، واستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021، بعد مد فترة التقديم ليوم واحد لتصبح 6 أيام.

وكان السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول فى الجامعات، صرح فى وقت سابق بأن إعلان نتيجة تنسيق 2021 للمرحلة الأولي من التنسيق يتم خلال 72 ساعة من انتهاء التسجيل فى المرحلة الأولي.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولي عبر الدخول علي من هنا على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 .

وسيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي رسميًا على موقع التنسيق الإلكتروني عقب المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ظهر اليوم.

يصل إجمالي طلاب المرحلة الأولي 2021 إلي 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية فى المرحلة الأولي 2021 نحو 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضة فى المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة إلي 16 ألفًا و293 طالبًا، ويصل عدد طلاب شعبة علمي علوم إلي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

وتقبل المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم 362.5 درجة، وشعبة علمي رياضة 328 درجة، والشعبة الأدبية 269.5 درجة.

تنسيق 2021 .. موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

من المتوقع أن يعلن الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الحد الأدني للقبول فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحفي.

وكانت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الكليات العام الماضي 2020 كما يلي:

الحد الأدني للقبول فى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب فى المرحلة 194 ألفًا و448 طالبة وطالبة.

الحد الأدني للقبول فى المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب فى المرحلة 60 ألفًا و64 طالبة وطالبة.

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