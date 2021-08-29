إنشاء «أكبر محطة مياه في المنطقة العربية وأفريقيا» بشمال سيناء

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قال المهندس سعيد بده، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، أنه يجري انشاء محطة مياه متكاملة في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، ضمن خطة الشركة للعام المالي 2021 / 2022 .

وأضاف بده، في تصريح له، أن هذه المحطة تعد الأكبر من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية، بطاقة 100 ألف مترا مكعبا كمرحلة أولى تزداد إلى 300 ألف مترا مكعبا من المياه لتغطية جميع مناطق المحافظة حتى وسط سيناء.

وأشار إلى إقامة 4 محطات أخرى لتحلية المياه في جنوب سيناء، في مناطق سدر وأبوزنيمة ودهب ونويبع، وبذلك يصبح عددها 19 محطة، لافتًا إلى أنه خلال الخطة الخمسية القادمة من 2022 / 2027 تدخل 4 محطات أخرى في جنوب سيناء «محطة بأبورديس، محطتين بشرم الشيخ، ومحطة بطابا» العمل.

وأكد مجددا أن محطات تحلية مياه البحر شهدت طفرة كبيرة بزيادة البنية التحتية والطاقة الانتاجية باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية والمتطورة .