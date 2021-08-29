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نفى حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن يكون قد نمى لعلمه أنباء عن تعاقد القلعة البيضاء مع أجاي، مؤكدًا أنه لم يتم التفاوض معه.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يرى أي مصلحة لنادي الزمالك في الحصول على خدمات أجاي ولذا لا يتم التفكير في التعاقد مع اللاعب.

واستطرد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن لديه عادة أنه لا يلقى بالا للسوشيال ميديا، وكذلك لا يحب الحديث عما يقوم به حتى يكتمل ويعلن عنه بعد ذلك.

وحول انتقال حسام حسن لاعب سموحة إلى صفوف الأهلي، أوضح السيد خلال ظهوره على شاشة قناة صدى البلد أن الزمالك تفاوض معه لفترة ولكن التفاوض لم يكتمل لعدم تطابق الشروط.

وأكد أن سموحة كان يرغب في تبادل حسام حسن بلاعبين من الزمالك وعليهم أموال مردفًا: «المهندس فرج عامر شاطر في التفاوض بس مش على الزمالك، وبعدين هو مش معاه حسام حسن القديم».