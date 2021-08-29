اليوم.. استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

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تستأنف السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استئناف فتح المعبر عقب العطلة الأسبوعية، مع تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين، مشيرة إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من العابرين والحالات الإنسانية وتيسير عبورهم، وإدخال أية مساعدات قادمة لقطاع غزة، علاوة على مواد ومعدات إعادة الإعمار والأطقم العاملة عليها.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن السفر سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف رقم «2021/28»، على أن يكون التواجد صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.