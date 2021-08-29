طقس أول يوم دراسي.. سماء غائمة على المرتفعات وسحب ممطرة بهذه المناطق

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تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جنوب المملكة وغربها، مع فرصة لتشكُّل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية وأجزاءٍ من وسط المملكة؛ تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.