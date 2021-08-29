ميمي عبدالرازق: أخطاء موسيماني الفنية سبب خسارة الأهلي للدوري

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قال ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق لسموحة، إن الزمالك كان أكثر المستفيدين من فترة التوقف الدولي الماضية.

وأضاف ميمي عبدالرازق، في تصريخات تليفزيونية: «الزمالك توج بالدوري هذا الموسم عن جدارة واستحقاق، وأخطاء موسيماني الفنية سبب خسارة الدوري».

وتابع :«الزمالك يحتاج لصفقات جديدة مثل الأهلي، وبخاصة في مركز رأس الحربة، وصفقات الأهلي هذا الصيف مميزة للغاية».

وأكمل:«الأهلي استطاع سد الثغرات التي يعاني منها، وأكرم توفيق أفضل من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن بالأهلي، وكريم فؤاد سيكون إضافة كبيرة في هذا المركز».