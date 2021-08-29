«زي النهارده».. إعدام سيد قطب 29 أغسطس 1966

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بدأ سيد قطب مسيرته الفكرية والكتابية، ناقدا وشاعرا، وكتب الشعر والقصة والرواية والسيرة الذاتية وانشغل بالمتابعات النقدية لبعض الأعمال الأدبية، ومنها أعمال نجيب محفوظ الأولى كما كتب الكثير من القصائد، ثم ما لبث أن تحول إلى الكتابة الإسلامية وكان لكثير من كتاباته حس سياسى معارض وقد بدأ حياته متأثرا بحزب الوفد وبكاتبه عباس العقاد وهو مولود في 9 أكتوبر 1906 في قرية موشة بمحافظة أسيوط بمصر، ويعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً في الحركات الإسلامية في بداية الخمسينيات من القرن الماضى،تلقّى دراسته الابتدائية في قريته وهبط القاهرة في 1920 والتحق بمدرسة المعلمين الأوّلية ونال شهادة الكفاءة للتعليم الأوّلى وقد أتم حفظ القرآن وله من العمر 11 سنة والتحق بدار العلوم في 1932 وحصل على البكالوريوس في الآداب وعمل مدرسا حوالى ست سنوات ثم شغل عدة وظائف في الوزارة وعين بعد سنتين في وزارة المعارف مراقبا مساعدا وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ازدادت الأحوال المعيشية والسياسية سوءاً، ولعبت جماعة الإخوان المسلمين دوراً بارزاً في عجلة الإصلاح والتوعية واستقطبت المثقفين وقد بدأت علاقة سيد قطب بالإخوان المسلمين في 1946 وتطورت بشكل أكبر مع حرب 1948وكان «قطب» قد ألّف كتاب «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وأهدى الكتاب إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صار من أهم أعضائها ثم حصل على بعثة لأمريكا لدراسة التربية وأصول المناهج وعاد في أغسطس 1952 وعمل في مكتب وزير المعارف ونقلته الوزارة أكثر من مرة فقدم استقالته من الوزارة في 18 أكتوبر 1952 ولما توطّدت علاقته بالإخوان ساهم في تشكيل الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان وعمل في قسم الدعوة وتعرض للتحقيقات التي تعرضت لها قيادات الجماعة في عهد عبدالناصر إثر حادث المنشية في 1954 الذي اتهمت فيها جماعة الإخوان وتم الزج به بالسجن لمدة 15 عاماً وتدخل الرئيس العراقى الأسبق عبدالسلام عارف لدى عبدالناصر للإفراج عنه في مايو 1964وفى 30 يوليو 1965 اعتقل الجهاز الأمنى شقيقه محمد قطب وأرسل قطب رسالة احتجاج للمباحث العامة في 9 أغسطس 1965 فكانت سببا في اعتقاله مجددا مع أعضاء من جماعة الإخوان وحُكم عليه بالإعدام مع 7 آخرين وتم تنفيذ الحكم فيه في فجر الاثنين «زي النهارده»فى 29 أغسطس 1966.