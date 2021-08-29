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نضال الشافعي يكشف السر وراء دخوله عالم التمثيل

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نضال الشافعي يكشف السر وراء دخوله عالم التمثيل نضال الشافعي يكشف السر وراء دخوله عالم التمثيل

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قال الفنان نضال الشافعى إن المخرج شريف عرفه له دور مهم في حياتي المهنية، و«قد رأني وأنا أشارك في مسرحية وأعجب جدا بادائي وطلب مني أن أشارك معه في ست كوم تامر وشوقية واشتغلت الجزء الأول والثانى».

وأضاف نضال خلال لقائه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس»: «كان زملائى بيقولى لى كيف تذهب إلى مركز الابداع وانت لسه متخرج ومش معاك فلوس، وكنا بنستلف من أخويا الكبير ودفعتى بيومى فؤاد وهو فنان رائع وواجه تحديات كبيرة في مسيرته».

وتابع نضال: «سر نجاحى امى ودعائها وهي ست بسيطة جدا من فلاحين وكنت لما اتضايق تقولى اصبر ربنا هيعطيك اصبر بس، وانا بطبعى انطوائى مش بعرف اعمل علاقات في الوسط، وكانت امى تقولى خلى بس علاقتك بربنا كويسه وهو هيفتحها في وشك».

المصرى اليوم

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