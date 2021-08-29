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يرى حسين السمرى عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن سوء التنظيم سبب أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة.

وحدثت مشادة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد، خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري الممتاز، عقب مباراة البنك الاهلي في ختام الدوري.

وقال حسين السمري، في تصريحات تلفزيونية: «شيكابالا كان يرغب في دخول لاعبي الزمالك الذين كانوا خارج قائمة المباراة للاحتفال مع باقي اللاعبين بالتتويج ببطولة الدوري، وهو ما رفضه أحمد مجاهد»، مؤكدًا: «الأزمة كانت بسبب لاعبي الزمالك الذين كانوا خارج قائمة المباراة وليس نجل شيكابالا».

وأضاف: «كان من المفترض أن يتم التعامل مع شيكابالا بشكل أفضل من ذلك»، مضيفًا: «المسؤول لا يجب أن يذهب للاعب مهما كان الأمر».

وتابع: «كان هناك أفراد داخل الملعب منظمين للمباراة، من المفترض أن يتم إبلاغهم أن نجم الكرة (محدش يقرب منه ويلمسه ويدفعه)، كان من الممكن استدعاء أي مسؤول من الزمالك للتفاهم مع شيكابالا»، مشيرًا: «لجنة الزمالك فوضت حسين لبيب ومحمد الاتربى للتواصل مع اتحاد الكرة من أجل احتواء الأزمة وايجاد حل لها».