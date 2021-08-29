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أولهم جنش.. سيف زاهر يكشف عن رحيل 5 لاعبين من

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أولهم جنش.. سيف زاهر يكشف عن رحيل 5 لاعبين من الزمالك أولهم جنش.. سيف زاهر يكشف عن رحيل 5 لاعبين من

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن رحيل بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية :«كارتيرون استقر على رحيل محمود جنش، حارس الفريق، والمدافع محمد عبدالسلام، وثنائي خط الوسط محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا والمهاجم المغربي حميد أحداد».

وأوضح: «هؤلاء اللاعبين السالف ذكرهم، سيخرجوا على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، القرار النهائي في هذا الشأن سيكون للمدير الفني الفرنسي».

وأشار: «سيف فاروق جعفر تلقى عرضين من أندية الدوري الممتاز على سبيل الإعارة، ولكن كارتيرون، طلب استمراره مع الفريق»، مضيفًا :«المدرب، لديه رغبة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب الموسم المقبل، خاصة أن الظروف لم تسمح بمشاركتهم في الموسم المنصرم».

المصرى اليوم

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