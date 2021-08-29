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كشف الإعلامي سيف زاهر عن رحيل بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية :«كارتيرون استقر على رحيل محمود جنش، حارس الفريق، والمدافع محمد عبدالسلام، وثنائي خط الوسط محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا والمهاجم المغربي حميد أحداد».

وأوضح: «هؤلاء اللاعبين السالف ذكرهم، سيخرجوا على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، القرار النهائي في هذا الشأن سيكون للمدير الفني الفرنسي».

وأشار: «سيف فاروق جعفر تلقى عرضين من أندية الدوري الممتاز على سبيل الإعارة، ولكن كارتيرون، طلب استمراره مع الفريق»، مضيفًا :«المدرب، لديه رغبة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب الموسم المقبل، خاصة أن الظروف لم تسمح بمشاركتهم في الموسم المنصرم».