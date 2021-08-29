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كشف محمد الأتربي، نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، عن حسم ناديه صفقتين، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد الأتربي، في تصريحات تلفزيونية: «حسمنا التعاقد مع صفقتين لتدعيم فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن لن نعلن عنهما، إلا بعض الحصول على القرار النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق»، مضيفًا: «سيتم تدعيم الفريق الأبيض بصفقات قوية، في الميركاتو الصيفي وفقًا لرؤية المدير الفني الفرنسي».

وعن تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق من نادي المقاولون العرب، قال: «قمنا خلال الأيام الماضية بسداد 12 مليون جنيه، لنادي المقاولون العرب، قيمة تفعيل بند الشراء المهاجم التونسي».

وعن حقيقة بيع مصطفى فتحي،، قال: «مصطفى فتحي سيعود للفريق في الموسم المقبل، بعد نهاية إارته مع نادي سموحة، ولا توجيد أي نية لبيع اللاعب أو إعارته لأي من الأندية في الفترة المقبلة».