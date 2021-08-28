الفنان هشام عباس: فلا يوجد أي مستقبل أو طموحات للأمة بدون الأطفال

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أقيمت فعاليات الحفل الختامي لمبادرة مواهب ونجوم وذلك على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

شارك بالحفل الفنان ونجم الغناء هشام عباس وحسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين ودكتور باي كه تشنغ رئيس اتحاد الطلاب والعلماء الصينيين في مصر ونخبة من الإعلامين والشخصيات العامة.

وفى كلمة له، عبر الفنان الكبير هشام عباس، عن عميق سعادته وبالغ احترامه لحضوره انطلاق مبادرة نجوم ومواهب، مؤكدا أن الأطفال هم شباب المستقبل وعصب البلاد، مشيدا بفكرة المبادرة وأهميتها البالغة فى إعطاء فرصة للأطفال لاستثمار مواهبهم وتنميتها.

وأضاف الفنان عشام عباس أنه بدون الأطفال لا يوجد أي مستقبل أو طموحات للأمة، وعلينا إعطاء الفرصة لكل أطفالنا والعمل على تنمية مهاراتهم بالشكل الذي يليق بهم والعمل على توفير سبل التنمية لهم بشكل أكبر.

من جانبه، وجه الأستاذ حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، الشكر للشركة التي أطلقت هذه المبادرة الهامة، والتي تساهم فى تنمية مواهب الأطفال ورعايتهم، مشيرا إلى أن مثل تلك المبادرات هي التي تصنع جيلا قادرا على الإبداع ورفع راية الوطن.

كما أكد أن الاستثمار فى الطفل يعد من أهم نواحي الإستثمار فى بناء الإنسان، مشيرا إلى أن حسن استغلال مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم يساهم بشكل كبير فى صناعة جيل قادر على الإبداع والتميز فى كل نواحي الحياة.

من جانبه، أعرب دكتور باي كه تشنغ رئيس اتحاد الطلاب والعلماء الصينيين في مصر، عن سعادته فى المشاركة بالحفل الختامي لمبادرة مواهب ونجوم.

وخلال كلمته، اقترح دكتور باي كه تشنغ، إنشاء منصة مشتركة بين اتحاد الدارسين والعلماء الصينيين في مصر ونخبة من رجال الإعلام والصحافة والفن المصريين أو الصينيين لخدمة الطلاب الصينيين في مصر والطلاب الوافدين المصريين في الصين في المستقبل.. ونعمل عملًا سويًّا على تنظيم زيارات تبادلية بين أطفال مصر والصين لتبادل الثقافة بين البلدين من خلال الأنشطة والفعاليات المتعددة، وعلى تنظيم بعثات دراسية بين الجانبين المصرى والصيني من خلال المنح الدراسية أو تبادل الجامعات المصرية الصينية، وسنبتكر لهم الفرصة التبادلية ونصنع جسرالتعارف معا، لأن الأطفال والشباب في كل وقت وحين هم الأمل والمستقبل في المجتمعات والبلاد.