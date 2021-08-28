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إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تزور جامعة أسوان

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إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تزور جامعة أسوان إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تزور جامعة أسوان

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استقبلت جامعة أسوان لجنة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بوزارة التعليم العالى مكونه من الدكتور سلامة عبدالحميد عبدالهادى الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور عبدالحليم احمد حمدى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادى والدكتور أحمد محمد حسنين صالح المدرس بكلية الهندسة بشبرا الخيمة جامعة بنها والدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد المدرس بكلية الزراعة جامعة القاهرة لمتابعة مشروعى دعم الفاعلية التعليمية بالكليتين، وتبادل الخبرات بين الجامعات المختلفة في مجال الجودة والاعتماد.


تهدف الزيارة إلى تقديم الدعم الفنى لكليتى الزراعة والموارد الطبيعية وكلية هندسة الطاقة لتجهيز الملفات الخاصة للتقدم للاعتماد المؤسسى أو البرامجى من خلال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمصر بعد انتهاء فترة المشروع المدعوم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وجامعة أسوان وايضا تشجيع كليات الجامعة الأخرى لاعداد نفسها للتقدم في المشروعات التنافسية التي تقدمها وزارة التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى في مختلف المجالات ومنها مشروع دعم الفاعلية التعليمية للكليات SDEE والذى يهدف إلى الاعتماد المؤسسى للكليات أو البرامجى للبرامج التعليمية.

المصرى اليوم

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