«الدكتور زعم قدرته تغيير مجاميع الطلاب».. مواطن عن «مستريح الثانوية»: 5 مواد بـ1500 جنيه

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كشف عمرو أحمد، والد أحد طلاب الثانوية العامة المنصوب عليهم، تفاصيل محاولة النصب التي تعرض لها من قبل شخص أدعى قدرته على زيادة مجاميع الثانوية العامة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص «النصاب» أعلن قدرته على رفع الدرجات من خلال الدخول على الأكونت الخاص بسيستم النتيجة ويعدل مجموع درجات المواد.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة صدى البلد، أن ابنته كانت متفوقة منذ بداية دراستها، ولكنه فوجئ بتدني مجموعها في الثانوية فبحث عن أي حيلة لزيادة مجموعها.

وأشار عمرو أحمد، والد أحد طلاب الثانوية العامة المنصوب عليهم، إلى أن الدكتور المتهم أخبرهم أنه يغير كل المواد –عددها 5- مقابل 1500 جنيه، على أن يحصل عليها كروت شحن يتم تحويلها له.

واختتم خلال مداخلة مع قناة صدى البلد، أن المتهم أرسل لهم صورة يظهر فيها تعديل الدرجات على عكس النتيجة الفعلية له، وبعدها يتم تحويل كروت الشحن له، ثم يقابلها فورًا بـ «البلوك»، لمنع التواصل معه، مرة ثانية.