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وجه الفنان محمد رمضان، رسالة إلى جمهوره العربي الذي ينتقده بعد أزمته الأخيرة بسبب حصوله على الدكتوراه الفخرية من دولة لبنان، حيث خرج الكثير من المؤسسات اللبنانية المشاركة بالتكريم لتنفي هذه الشهادة التي نشرها.

وقال رمضان خلال استضافته ببرنامج«الجديد فن» الذي تقدمه الإعلامية داليا كريم عبر قناة «الجديد»: «بعتبر النقد الفني هو الضمير الفني لدى الإنسان والمهم الإنسان يتصالح مع نفسه ومع منتقدينه، مهما كانت الانتقادات بحب اسمعها عشان اتعلم واستفيد منها بعد كدا، وبحترم كل الانتقادات البناءة والهدامة».

وأضاف: «يوجد الكثير من النقد الغرض منه الهدم ولكن يجب أن استفيد منه، وبعذر الجمهور الذي ينتقدني عشان هو مش شايف محمد رمضان بعد 10 سنوات للأمام».

وأوضح وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، لموقع «الحرة» أن النسخة الجديدة من مهرجان أفضل هي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكدا أنه لم يحضر هذا التكريم.

وأضاف: «هذا المهرجان كان برعاية وزارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر».

وكان رمضان نشر مجموعة من الصورة الشخصية خلال حصوله على هذا التكريم.

ورغم توقيعه أسفل الشهادة، نفى نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، فريد بو سعيد، في حديث لموقع «الحرة»، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية لرمضان.

وقال بو سعيد: «أنا حضرت مهرجان أفضل شخصيا، ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات».

كما نفى أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، في حديث لموقع «الحرة»، منح النقابة لقب «سفير الشباب العربي» لرمضان، قائلا: «هذا الخبر عار عن الصحة».

وشدد نخلة على أن النقابة: «لا تمنح دكتوراه فخرية، وإنما بطاقة فخرية أو عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة».