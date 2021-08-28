أخبار عاجلة

أمانة نجران توصّل التيار الكهربائي إلى 1245 عمود إنارة -
مكة المكرّمة.. إطلاق عدد من البرامج التعليمية لمعلمات مدارس الطفولة المبكرة -
جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا -
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96% -
بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة -
مطالبة برلمانية بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة -
تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس -
«السعيد» تلتقي وزير الاستثمار بأوزبكستان على هامش الاجتماع 46 لمجموعة البنك الإسلامي -
"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
فكرت تشترى ديناصور؟..بيج جون ديناصور عمره 67 مليون سنة ب2 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

قوات روسية من سلاح الصواريخ المضادة للطائرات تصل البيضاء لإقامة مركز تدريب

Print
قوات روسية من سلاح الصواريخ المضادة للطائرات تصل روسيا البيضاء لإقامة مركز تدريب قوات روسية من سلاح الصواريخ المضادة للطائرات تصل البيضاء لإقامة مركز تدريب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الدفاع في البيضاء اليوم السبت إن قوات روسية من سلاح الصواريخ المضادة للطائرات وصلت إلى البلاد فى مهمة لإقامة مركز تدريب فى مدينة جرودنو بالقرب من الحدود مع بولندا وليتوانيا.

ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين روسيا البيضاء وجارتيها بولندا وليتوانيا اللتين تتهمهما بالتدخل في شؤونها من خلال استضافة زعماء المعارضة المنفيين ورفضهما الاعتراف بفوز ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات العام الماضي.

ويقول منتقدو لوكاشينكو إن الانتخابات زُورت وهو ما ينفيه.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن قرار إنشاء مراكز عسكرية مشتركة لقوات روسيا وروسيا البيضاء تم الاتفاق عليه خلال محادثات جرت بين القوات المسلحة في البلدين في مارس آذار في موسكو.

وأضافت أنها تتوقع أيضا وصول طائرات روسية مقاتلة من طراز سوخوي-30إس إم إلى روسيا البيضاء في الثالث من سبتمبر أيلول. ولم يتم الكشف عن عدد الطائرات وحجم انتشار القوات.

واحتفظت روسيا بعلاقات عسكرية واقتصادية وثيقة مع روسيا البيضاء التي نبذتها الدول الغربية منذ شن لوكاشينكو حملة على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وقال لوكاشينكو الشهر الماضي إن بلاده لن تتردد في استدعاء القوات الروسية إذا لزم الأمر رغم قوله إنه ليست هناك حاجة لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليابان: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة روسيا والصين في الأسبوع القادم

اليابان: اجتماع بلدان السبع الكبار بمشاركة روسيا والصين في الأسبوع القادم

روسيا تفوز بذهبية سباق ماديسون ببطولة العالم للدراجات

روسيا تفوز بذهبية سباق ماديسون ببطولة العالم للدراجات

«المجلس الأعلى لإنقاذ أفغانستان»: «طالبان» مهتمة بإقامة علاقات واسعة مع روسيا

«المجلس الأعلى لإنقاذ أفغانستان»: «طالبان» مهتمة بإقامة علاقات واسعة مع روسيا

روسيا : لم نسمع عن لقاء حول أفغانستان في إطار مجموعة السبع الكبار

روسيا : لم نسمع عن لقاء حول أفغانستان في إطار مجموعة السبع الكبار