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مقتدى الصدر : قمة بغداد نجحت

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مقتدى الصدر : قمة بغداد نجحت مقتدى الصدر : قمة بغداد نجحت

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وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، السبت، مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنه ناجح لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن «أجمل ما في قمة بغداد للتعاون والشراكة هو انفتاح العراق الدولي والإقليمي وانفتاحه على الدول العربية وهي انعطافة في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية والأمنية وفيها دلالات واضحة على أهمية العراق بالمنطقة».

وأضاف الصدر «القمة كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة يمكن للعراق أن يلعب فيها دوراً مهماً في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

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