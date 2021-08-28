حملة لـ«الأمن العام» لمحافحة الغش التجاري

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واصل قطاع الأمن العام حملاته لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم القيام بحملة لإستهدافهم، أسفرت عن ضبط مركز ملحق به مخزن، و4 مصانع، عشوائية وبدون ترخيص لتعبئة وتداول المواد الغذائية وكذا إنتاج وتعبئة المطهرات والمنظفات وتصنيع أوانى الطهى من المخلفات المعدنية والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، بالإضافة إلى ضبط المديرون المسئولون عنها.

كما تم ضبط 115 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول و12،5طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و38 طن مواد خام لمخلفات معدنية وبلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات وأوانى منزلية مغشوشة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.