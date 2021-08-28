وزير الرياضة يجتمع بلاعبي البارالمبية عبر الفيديو كونفرانس

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أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً عبر الفيديو كونفرانس بالبطلة البارالمبية فاطمة عمر والرباع المصرى محمود صبرى صباح اليوم عقب فوزهما بميداليتين فضيتين في رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو في الفترة من 24 أغسطس حتي 5 سبتمبر المقبل، بحضور السفير المصري في اليابان أيمن كامل والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب للتنمية الرياضية، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

واستطاع اللاعب محمود صبرى تحقيق الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 72 كجم، بينما توجت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال بميدالية فضية في وزن 67 كجم، رغم العديد من المصاعب والاصابات التي تعرضت لها قبل سفرها للمشاركة في الدورة البارالمبية بطوكيو لتصبح حصيلة مصر من الميداليات 4 ميداليات فضية حتى الآن، احرزهم رحاب رضوان وفاطمة عمر وشريف عثمان ومحمود صبرى أبطال رفع الأثقال.

يشار إلى أن البعثة المصرية تشارك في منافسات دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف للسيدات.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للبعثة المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، واللاعب محمود صبرى بعد تهنئته أمس للاعبين شريف عثمان ورحاب رضوان على الفوز بأول ميداليتين للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أنه تتم متابعة لحظية للبعثة المصرية وننتظر المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة إيماناً بقدرة أبطال مصر البارالمبيين المشاركين في المنافسات على التحدي والإصرار والتفوق، وتحقيق الانجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.