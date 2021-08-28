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محمد الطويلة: بيراميدز طلب شراء محمود صابر.. ومهلة تفعيل بند الشراء انتهت

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محمد الطويلة: بيراميدز طلب شراء محمود صابر.. ومهلة تفعيل بند الشراء انتهت محمد الطويلة: بيراميدز طلب شراء محمود صابر.. ومهلة تفعيل بند الشراء انتهت

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أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن نادي بيراميدز، طلب الحصول على خدمات محمود صابر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي بيراميدز، تعاقد مع محمود صابر، في الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقال محمد الطويلة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مسؤولو نادي بيراميدز، تحدثوا معنا في الأيام الماضية من أجل الحصول على خدمات محمود صابر، بشكل نهائي»، مضيفًا :«كان من حق نادي بيراميدز تفعيل بند شراء محمود صابر، في موعد أقصاه 30 يونيو الماضي، وبذلك انتهت مدة تفعيل البند، ومن حق نادي النجوم بيع اللاعب كيفما شاء».

وأضاف: «اللاعب تلقى عروضًا من بعض أندية الدوري الممتاز، ولكننا نحترم نادي بيراميدز، حيث سيكون له الأولوية في الحصول على خدمات اللاعب، حال موافقته على طلباتنا المالية».

يُذكر أن محمود صابر، ظهر بمستوى مميز، في المباريات الأخيرة لفريق بيراميدز، وهو ما جعل مسئولي النادي يقررون شراءه بشكل نهائي من نادي النجوم.

المصرى اليوم

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