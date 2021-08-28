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هاني رمزي يستضيف سفير على خشبة مسرحية «أبوالعربي» بالقاهرة

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هاني رمزي يستضيف سفير السعودية على خشبة مسرحية «أبوالعربي» بالقاهرة هاني رمزي يستضيف سفير على خشبة مسرحية «أبوالعربي» بالقاهرة

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أبدى سفير الممكلة العربية في أسامة نقلي، امتنانه الشديد وسعادته بتلبية دعوة الفنان هاني رمزي على عرض مسرحيته الجديدة «أبو العربي» وذلك على أحد مسارح بمدينة نصر.

كما لبى سفير السعودية بالقاهرة دعوة هاني بالصعود على خشبة المسرح بعد انتهاء العرض المسرحي وقام بتحية الجمهور وتقديم كلمة لهم، وكتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعرب فيها عن شكره وامتنانه بالدعوة، كما قام بتقديم الشكر للفنان هاني رمزي وطاقم العمل وسعادته برؤية كل من الفنان داود حسين والسيد معتز شقيق الفنان علاء ولي الدين.

مسرحية «أبوالعربي» يشارك في بطولتها داليا البحيري وحجاج عبدالعظيم، وتدور في أجواء كوميدية مختلفة عن الفيلم الشهير الذي قدمه هاني رمزي في بداياته وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

المصرى اليوم

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