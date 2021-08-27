أخبار عاجلة

بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا -
بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تسجيل 234 حالة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

Print
تسجيل 234 حالة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا تسجيل 234 حالة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 329 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237385 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 234 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 287393 من ضمنهم 237385 حالة تم شفاؤها، و16706 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر

وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي