الأهلي يختتم الدوري الممتاز بفوز شرفي على أسوان بثنائية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا معنويًا على حساب نظيره أسوان في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 27-8-2021 في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

تقدم أسوان بهدف مباغت للاعب أشرف مجدي، وتعادل محمد شريف لفريق الأهلي من ركلة جزاء، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

اعتمد موسيماني المدير الفني للأهلي في تشكيلة اللقاء على العديد من العناصر التي لا تشارك بانتظام لإكسابها حساسية المباريات وإعدادها للمرحلة المقبلة.

ولاحت للأهلي أكثر من فرصة للتهديف لكنها أهدرت جميعًا، لعدم إتقان اللمسة الأخيرة وغياب التوفيق بعدما حرمت العارضة والقائم هدفين محققين للاعبي الأهلي.

بهذه النتيجة يصل رصيد الأهلي للنقطة 76 ويتوقف رصيد أسوان عند النقطة 27.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أحداث المباراة

الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة مهاجمًا ومتوغلًا وسط دفاعات أسوان ولاحت له أول فرصة لهز الشباك في الدقيقة 4 عندما مرر صلاح محسن الكرة إلى مروان محسن فسدد لكن في يد حارس أسوان طلعت الجبلاوي.

في الدقيقة 7 يحتسب الحكم سعيد حمزة ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمد شريف ثم يتراجع بغرابة بعد التحدث مع حكم الفيديو محمد عباس قابيل، ويحتسب المخالفة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد مرور ربع ساعة من زمن المباراة واصل الأهلي فرض سيطرته على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة، وأرسل مروان محسن كرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولكن تصدى لها حارس أسوان طلعت الجبلاوي.

مع الدقيقة 28 لاحت للأهلي فرصة أخرى لهز شباك أسوان من الكرة العرضية التي أهداها أليو ديانج إلى صلاح محسن، فلعب الكرة برأسه في الأرض فتهيأت أمام محمد شريف لكنه لم يحسن استقبالها لتخرج فوق العارضة وتضيع الفرصة.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية معتمدًا على تحركات طاهر محمد طاهر خلف مروان محسن ومحمد شريف، ولكنها لم تصل إلى مرحلة الخطورة ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين بدون أهداف.

الشوط الثاني:

مع بداية الشوط الثاني خرج ياسر إبراهيم وشارك محمد هاني في أول تغييرات الأهلي مع دخول رامي ربيعة لمركز قلب الدفاع وتولى محمد هاني الجبهة اليمنى.

وفي الدقيقة 51 وعلى عكس التيار ومن هجمة مرتدة ينجح أشرف مجدي مهاجم أسوان في استخلاص الكرة وتسجيل هدف مباغت للمنافس.

وكاد محمد شريف يضع بصمته في المباراة ويدلي برد الأهلي مبكرًا عقب تسجيل أسوان هدف التقدم، عندما استحوذ على الكرة وسدد بقوة ولكن حارس أسوان تدخل ومنع هدفًا محققًا.

في الدقيقة 66 يسدد محمد هاني الكرة وترتطم بيد مدافع أسوان ويتوجه الحكم لتقنية الفيديو لمشاهدة المخالفة، ويحتسب اللعبة ركلة جزاء للأهلي سددها محمد شريف على يسار طلعت الجبلاوي حارس أسوان مسجلًا هدف التعادل.

ويجري الأهلي التغيير الثاني بخروج مروان محسن ومشاركة والتر بواليا في الدقيقة 70، الذي سدد كرة في الدقيقة 73 بلعبة خلفية مزدوجة، ارتدت من العارضة ثم تصدى بعدها القائم بغرابة لرأسية بدر بانون ليحرما الأهلي من هدفين محققين.

ويستمر الأهلي في محاولاته وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع يسجل صلاح محسن هدف التقدم، ثم شارك كريم نيدفيد في أول مشاركة بعد غياب بدلا من طاهر محمد طاهر، وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي 2-1.

ميني ماتش:

‏- ملعب المباراة: استاد الأهلي we السلام.

‏- حكم المباراة: سعيد حمزة.

‏- الجولة: 34 من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

مصطفى شوبير- محمود وحيد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- أليو ديانج- صلاح محسن- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل كوكا- مروان محسن- محمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

التغييرات:‏

محمد هاني بدلًا من ياسر إبراهيم د.46.

والتر بواليا بدلًا من مروان محسن د.70.

كريم وليد نيدفيد بدلًا من طاهر محمد طاهر د.90+7.

‏- الأهداف:

أشرف مجدي «أسوان» د.51.

محمد شريف «الأهلي» د.69.

صلاح محسن «الأهلي» د.90 +6.

الكروت الصفراء: لا يوجد.

الكروت الحمراء: لا يوجد

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- ركلات الجزاء:

ركلة جزاء لصالح الأهلي د.67.

النقاط:

الأهلي: 76 نقطة.

أسوان: 27 نقطة.