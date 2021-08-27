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محمد شريف يضرب أرقامًا قياسية بالجملة في الدوري المصري

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محمد شريف يضرب أرقامًا قياسية بالجملة في الدوري المصري محمد شريف يضرب أرقامًا قياسية بالجملة في الدوري المصري

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نجح محمد شريف، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في انتزاع لقب هداف الدوري المصري للموسم الجاري 2021-2020 بعد وصوله للهدف رقم 21.

وسجل شريف هدفًا في فوز الأهلي على أسوان في الجولة الختامية للدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة.

محمد شريف كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة للاعب في موسم واحد بالدوري في القرن الحالي بعدما اجتاز حاجز الـ20 وتخطى الرقم المُسجل باسم عبدالحليم علي نجم في 2004-2003 السابق وحسام باولو مهاجم الداخلية في 2015-2014.

وبات محمد شريف أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف منذ تسجيل نجم الترسانة حسن الشاذلي 34 هدفًا في موسم 1974-1975.

وأصبح محمد شريف أول لاعب مصري من الأهلي يحصل على لقب هداف الدوري منذ موسم 2006-2005 الذي نال خلاله الجائزة محمد أبوتريكة.

المصرى اليوم

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