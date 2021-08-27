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رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع حسام حسن لمدة خمس سنوات

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رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع حسام حسن لمدة خمس سنوات رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع حسام حسن لمدة خمس سنوات

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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن إتمام إجراءات التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة، لمدة خمس سنوات قادمة.

وقال توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان الأهلي قد أعلن أولى صفقات للموسم الجديد، بضم كريم فؤاد من النجوم، والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي لتدعيم خط هجوم الأهلي.

فيما اقترب مروان محسن ووالتر بواليا من الرحيل عن الأهلي خلال موسم 2021، خاصة بعد احتراف الثاني في الدوري التركي، واستغناء بيتسو موسيماني عن الأول.

المصرى اليوم

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