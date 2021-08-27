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رئيس إذاعة القرآن الكريم : «إبراهيم عيسي قالي أنت عاوز تكسر كل الأصنام»

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رئيس إذاعة القرآن الكريم : «إبراهيم عيسي قالي أنت عاوز تكسر كل الأصنام» رئيس إذاعة القرآن الكريم : «إبراهيم عيسي قالي أنت عاوز تكسر كل الأصنام»

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قال الإذاعى رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، أول مذيع في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه تزوج من إحدى زميلاته في كلية الإعلام وتمسكا ببعض رغم الصعوبات التي واجهتها وتزوجا وأنجبا عبدالرحمن في كلية طب وأفنان في رابعة كلية إعلام.

وأضاف عبدالسلام خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، إن قراءاته الكثيرة في علم النفس ساعدته في فهم نفسه والتغلب على التحديات الشخصية وتحديات المجتمع ومعرفة نقاط الضعف والقوة.

وتابع رضا أن الإعلامى إبراهيم عيسى كان زميله في كلية الإعلام وكان دائمًا يقول له: «إنت يا رضا مشكلتك إنك عاوز تكسر كل الأصنام وانت كسرت أصنام كتير في حياتك حتى وصلت لما انت فيه».

وعن دخوله مجال الإذاعة قال إنه التحق بكلية الحقوق وفي يوم التقى بالإذاعي الكبير فهمي عمر بالإذاعة وقال له «انت جاي تعمل إيه؟ فقلت له: أريد أن أكون مذيعًا بالقرآن الكريم والحمد لله أنا حافظ للقرآن ولغتي العربية سليمة، وكان هذا في عام ٨٨، ٩٠ وبعد سنتين قدمت العديد من البرامج».

وعن سر قوته في مواجهة التحديات، قال إنه استمد تلك الصفة من والده «والدي هو فضل كبير بعد الله في الوقوف بجواري في شتي المجالات».

المصرى اليوم

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