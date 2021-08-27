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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة، 27 أغسطس 2021، ارتفاعا كبيرا في استجابة لصعود أسعار الذهب عالميا، والذى تخطى حاجز 1800 دولارا للأوقية محققا أعلى ارباح منذ شهر مايو الماضى نتيجة لبيانات اقتصادية أمريكية وتصريحات محبطة لرئيس الاحتياطى الفيدرالى .

ويتأثر سعر الذهب في مصر بالارتفاع العالمى، وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطا بمقدار 5 جنيهات للقيراط، وسط حالة من الركود وضعف البيع والشراء في سوق الذهب محليا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح من 903 إلى 905 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح من 790 إلى 792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ تراوح من 677 إلى 679 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح مابين 6320 إلى 6336 جنيهات.

وشهد سعر الذهب عالميا قفزة كبيرة لأعلى في منتصف التداولات وزادت حدتها في المساء بعدما تلقى الدعم من تصريحات باول جيروم رئيس الاحتياطى الفيدرالى والذى تراجع فيها عن اعلان جدول زمنى صريح لسحب التحفزات الاقتصادية وتقليص المشتريات من السندات رغم تلميحه لذلك، كما جاء مؤشر النفقات الشخصية الأساسية السنوى بـ 3.6% بعيدا عن أهداف الفيدرالى وهى 2% حتى يتحرك لاحتواء التضخم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية الاساسية على أساس شهرى مساويا للتوقعات 0.3%، وجاء مؤشر الانفاق الشخصى الشهرى مساويا أيضا للتوقعات حيث سجل 0.3% وجاء مؤشر الدخل الشخصى ايجابيا حيث سجل نموا بنسبة 1.1% وكان التقدير أن يقل عن 0.3% .

وتسببت تصريحات باول والبيانات الاقتصادية في تراجع مؤشر الدولار الأمريكى وارتفاع الذهب بعد عودته كملاذ آمن ضد التضخم، ارتفعت العقود الآجلة من الذهب حتى تداولت عند سعر 1821.55 دولارا ثم أغلقت عند سعر 1819.5 دولارا للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، مساء الجمعة، 803.15 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،818.27 $ .

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