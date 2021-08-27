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تتخطى لبنان وتتصدر مجموعتها مؤقتًا في كأس العرب للسيدات

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مصر تتخطى لبنان وتتصدر مجموعتها مؤقتًا في كأس العرب للسيدات

تواصلت منافسات بطولة كأس العرب للسيدات الثالثة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 أيلول المقبل.

وشهدت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى صدارة مؤقتة لمنتخب على حساب اللبناني في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشرطة، وانتهت بتقدم منتخب مصر 0/ 4؛ ليتصدر مجموعته مؤقتًا، بانتظار اللقاء الأخير في المجموعة الأولى الذي سيجمعه مع شقيقه المنتخب التونسي يوم 30 الجاري على ملعب (المقاولون العرب) في مباراة من المنتظر أن تكون أقوى لقاءات المجموعة.

وفي المجموعة الثانية ستُقام السبت مواجهة واحدة، تجمع منتخب فلسطين الذي يستهل مشواره في البطولة مع منتخب الجزائر. ويسعى منتخب فلسطين لتسجيل الفوز الأول في اللقاء، فيما يبحث منتخب الجزائر عن صدارة المجموعة، خاصة أنه يملك في رصيده فوزًا على المنتخب الأردني.

مصر تتخطى لبنان وتتصدر مجموعتها مؤقتًا في كأس العرب للسيدات

مصر تتخطى لبنان وتتصدر مجموعتها مؤقتًا في كأس العرب للسيدات

كأس العرب للسيدات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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