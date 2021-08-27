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بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ"هدا الطائف"

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ضمن جهود الأمانة لمتابعة ومنع البيع المخالف من قبل الباعة الجائلين

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، وبمساندة من مخفر شرطة الهدا، تجاوزات من أحد الباعة الجائلين، حيث تم إيقاف بيع أكثر من 350 علبة من العصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين، وأكثر من 300 كيس لعصير قمر الدين.

وتفصيلاً، تمت مصادرة الكمية المضبوطة، وإعداد محضر بالواقعة، وذلك ضمن جهود الأمانة ممثلةً في بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة ومنع البيع المخالف من قبل الجائلين حفاظاً على الصحة العامة.

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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