«بدأت بالكتابة بقدمي ثم أسناني».. قصة كفاح مذيع من ذوي الهمم أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم

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قال الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، إن هذه الحلقة من البرنامج مخصصة بالكامل لنماذج رائعة في المجتمع من ذوي الهمم .

وتابع الليثى ويشارك معي في تقديم البرنامج شخصية عظيمة وزميل عزيز أثرى مسامعنا عبر إذاعة القرآن الكريم وتحدى الجميع وتحدى نفسه ليصبح أحد أعمدة إذاعة القرأن الكريم والرئيس الحالي لشبكة القرآن الكريم الإذاعي رضا عبدالسلام أول مذيع في العالم من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما سيكون معنا مجموعة من النماذج المشرفة لذوى الاحتياجات الخاصة .

من جانبه قال الإذاعي رضا عبدالسلام، إن لحظة ولادته قال والده (يارب أنت اللى خلقته وأنت الكفيل به) وهذا الدعاء كان ملازم لى في كل مراحل حياتى في كل محنة وكنت أجد الله بجوارى دائما .

وأضاف أنه بدأ مشواره بالكتابة بقدمه وشجعني والدي ووقف بجواري، وعندما جاء سن دخوله للمدرسة وللأسف كان هناك قرار بعدم دخول ذوى الهمم للمدرسة، ووالدى أصر على على دخولى المدرسة وذهب إلى مدير مديرية التربية والتعليم وقال له إننى بدون تعليم كأننى ميت، وطلب وكيل وزارة التربية والتعليم أن تقوم بالكتابة، وكتابة اسمي كاملا بقدمي هنا انبهر وكيل الوزارة، واصدر قرار بدخولي المدرسة، وبالفعل دخلت المدرسة ولم يكن ينفع أن اكتب بقدمى في الفصل فبدأت تعلم الكتابة بأسنانى وكان صعب جدا عليا، حتى أصبحت بعد فترة من أحسن الخطوط في المدرسة.

وتابع: «تدرجت في الدراسة حتى وصلت إلى كلية الحقوق وفي كل مرحلة تعلمت كيفية مواجهة التحديات».