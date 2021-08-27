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نراعي العقلية والخصوصية .. المفتي: «فتوى برو» تطبيق يخاطب الغرب بلغته

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نراعي العقلية والخصوصية .. المفتي: «فتوى برو» تطبيق يخاطب الغرب بلغته نراعي العقلية والخصوصية .. المفتي: «فتوى برو» تطبيق يخاطب الغرب بلغته

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نحن بحاجة إلى التواصل مع العالم؛ لأن مصلحتنا الوطنية مرتبطة بعلاقتنا مع دول الجوار، مشيرًا إلى التعاون على البر والتقوى يشمل جميع الأطراف سواء عربية أو غربية.

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال مؤتمر دار الإفتاء المصرية، تمت دراسة التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد في الخارج، وتوصلنا إلى أنهم بحاجة إلى الدعم في بعض النواحي.

وتابع مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء لديها قسم خاص لاستقبال الفتوى، وطورت هذا الأمر بإنشاء مشروع جديد عبارة عن تطبيق إلكتروني تحت اسم «فتوى برو»، لمخاطبة الغرب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، موضحًا أنه يمكن من خلال التطبيق الرد على استفسارات الأجانب باللغة التي يتحدثونها.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أنه خلال الرد على استفسارات الأجانب عن طريق تطبيق «فتوى برو» يراعى إرسال محتوى تثقيفي في الأمور التي قد لا يكون المستقبل سأل عنها، كما يتم مراعاة العقلية والخصوصية الغربية، موضحًا أن هناك ثوابت خاصة بالمسلمين لا يجوز التجاوز فيها.

المصرى اليوم

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