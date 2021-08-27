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منة شلبي : الشغل مع أطفال في «ليه لأ» كان صعبا

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منة شلبي : الشغل مع أطفال في «ليه لأ» كان صعبا منة شلبي : الشغل مع أطفال في «ليه لأ» كان صعبا

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أعربت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها البالغة، لمشاركتها في مسلسل «ليه لأ 2»، موجهة الشكر للمركز الكاثوليكي للسينما، على تكريمه لها ولأبطال المسلسل خلال ندوة أقيمت مساء اليوم.

وقالت منة شلبي خلال ندوة التكريم :«كلنا اشتغلنا تحت مظلة فكرة واحدة مقتنعين بيها، والمسلسل فكرته حلوة جدا ومليان عوامل كتير شبه الناس، وكان ورانا فريق إنتاج كبير في ضهرنا ودايما بيساعدنا».

وعن الصعوبات التي واجهتها في المسلسل، قالت: «الشغل مع أطفال كان صعب علينا، لأن المسلسل كان بيضم عدد أطفال كبير». وتابعت منة شلبي: «لم أتدخل في سيناريو المسلسل، وكان يهمني عدم حدوث ملل للمشاهد ولا نقع في فخ المط».

وحضر الندوة عدد من أبطال مسلسل«ليه لأ» الجزء الثاني منهم الفنان مراد مكرم، والفنانة سارة عبدالرحمن ويارا جبران والطفلة مني احمد زاهر، والفنان أحمد حاتم ووالفنانة منة شلبي، والطفلة منى زاهر والطفل سليم مصطفى .

وتدور أحداث مسلسل «ليه لأ» التي تلعب بطولته منة شلبي في إطار اجتماعي، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التي تكشف التحديات التي تواجهها المرأة .

مسلسل «ليه لأ 2» شارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبوعوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف.

المصرى اليوم

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