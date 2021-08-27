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بعد سحب الدكتوراه.. أول رد فعل من محمد رمضان مع «أصغر معجباته في لبنان»

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بعد سحب الدكتوراه.. أول رد فعل من محمد رمضان مع «أصغر معجباته في لبنان» بعد سحب الدكتوراه.. أول رد فعل من محمد رمضان مع «أصغر معجباته في لبنان»

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له وهو يحمل طفلة لبنانية، لافتا إلى أنها أصغر معجباته في لبنان، وذلك بعد وقت قليل من إعلان المركز الثقافي الألماني بـ لبنان سحب الدكتوراه الفخرية منه ولقب سفير الشباب العربي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مع أصغر معجباتي في لبنان ربنا يحفظها لأسرتها».

كان المركز اعتذر خلال البيان، إلى الشعب المصري حكومة وشعبا من تكريم محمد رمضان المطرب والممثل. وقال: «لم نكن نعلم أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين، ولذلك تم سحب الدكتوراة من محمد رمضان«.

وتابع المركز الثقافي الألماني الدولي، في بيانه :«نشجب تلك الممارسات.. لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك«.

كان حصول رمضان على تلك الدكتوراة الفخرية قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ استنكرت النقابات الفنية في لبنان الأمر وأكدت عدم مسؤوليتها عن ذلك التكريم رغم ان رمضان كان قد توجه بالشكر إلى نقابتي الممثلين والموسيقيين بلبنان وهو ما عادت النقابات لنفيه مؤكدة عدم علاقتها بذلك التكريم وكذلك السفارة الألمانية بالقاهرة التي أكدت أن الجهة المانحة التكريم لاتتبعها ولاتتبع ألمانيا رسميا

المصرى اليوم

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