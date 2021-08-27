دراسة خطيرة عن كورونا: مصابو متحور دلتا ينشرون العدوي قبل ظهور الأعراض بيومين

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قد يتمكن الأشخاص المصابون بمتغير دلتا من الفيروس التاجي من نقل الفيروس لمدة يومين تقريبًا قبل ظهور الأعراض، هكذا كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة نيتشر، عن متحور دلتا من فيروس كورونا، الأمر الذي يزيد من فرص أنتشار العدوى.

نتيجة لذلك، يشير البحث إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات بدلتا تحدث خلال مرحلة ما قبل الأعراض، الأمر الذي قد يكون سبب أساسي لزيادة في حالات كوفيد-19 عالمياً.

وأظهرت الدراسة أن متحور دلتا أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة وأقل تأثراً باللقاحات، ما قد ينتج عنها مجموعة مختلفة من الأعراض.

سبب هذه القابلية المتزايدة للانتقال، أصبحت دلتا هي النوع السائد من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ويمثل أكثر من 90 % من حالات كورونا في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن اللقاحات لا تزال فعالة للغاية في منع دخول المستشفى والوفاة من COVID-19، تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بفيروس كورونا، وأصيبو بمتحور دلتا، قد يكون لديهم حمولات فيروسية عالية مثل تلك الموجودة بين الأفراد غير الملقحين، مما يعني أنهم يمكن أن ينقل العدوى.

وكان خبراء حددوا لموقع «health line» بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بمتغير دلتا، والذى يشمل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال الجاف، الشعور بحمى مصحوبة بقشعريرة وصعوبة في التنفس، بالإضافة إلى الشعور بألم حاد في منطقة البطن، الطفح الجلدي، وحدوث تغير في لون أصابع القدم، وفقدان حاسة الشم والتذوق.