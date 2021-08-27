أفلام وثائقية وعروض وورش فنية بالمنيا

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة منها «سامر التحطيب والتنوره السحجه والالاتيه والبنت المنياوية» والفرقة من تدريب الكابتن سيد تونى، بجانب ورشة فنية عن السنة الهجرية الجديدة بالمرسم مع مشرفات القسم، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم من أفلام سينما الأطفال بعنوان «قانون المرور، أشياء لا تتحرك»، بجانب ورشة فنية قص ولصق، كما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية رسم وتلوين باقة من الزهور، بجانب ورشة فنية تشكيلات بالفوم الملون.

عقد قصر ثقافة أبوقرقاص أَمسية شعرية مع الشاعر أسامه ابوالنجا، كما قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لأفلام وثائقية من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية منها «قناة السويس الجديدة، مستقبل مشرق»، وأفلام للأطفال «امسك حرامى»، بينما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «الجاحظ» من تأليف أحمد الشافعي، ناقشته أمال أحمد، ويتناول الكتاب حياة العالم والاديب الساخر الجاحظ المولود بالعراق وأهم إنجازاتة العلمية والأدبية، كما أعدت مكتبة شم البحرية فقرة معلومات عامة لتنشيط ذاكرة الاطفال، فيما نظمت مكتبة إسحاق الثقافية ورشة فنية بعنوان «مصر جميلة» تنفيذ ساره إبراهيم، بينما قدم بيت ثقافة بنى مزار نتاج الورش الفنية، كما ناقشت مكتبة دلجا الثقافية كتاب بعنوان «التابعون» تأليف عبدالمنعم الهاشمى .