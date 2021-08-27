مبادرة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك بثقافة الجيزة

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برعاية وزارة الثقافة برئاسة د.ايناس عبدالدايم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث يتبنى الفرع فكرة ترشيد الإستهلاك وتدوير المخلفات والاستفادة منها، من خلال تنظيم مكتبة دور التربية الثقافية ورشة لتدوير المخلفات من الكرتون والفوم، كما نفذت مكتبة ساقية مكي ورشة تدوير بعنوان «مجسم لشاطئ البحر من الكرتون والألوان»، بينما أقام بيت ثقافة زنين ورشة تدوير مخلفات لعمل مقلمة من الزجاج وذلك ضمن مبادرة تدوير المخلفات أسلوب حياة.

أعد بيت ثقافة طموه معرض لرسوم الأطفال بعنوان «الطبيعة»، كما نظمت مكتبة الطلبة بإمبابة ورشة شال للأطفال من قماش الفرو، بينما نفذ قصر ثقافة كرداسة ورشة بعنوان «نمي موهبتك»، كما أقيمت عدد من اللقاءات الحوارية بمكتبة صول الثقافية حول «الزيادة السكانية وأسبابها وخطورتها على المجتمع»، ومكتبة الكوم الأحمر بعنوان «بر الوالدين»، وأدارت مكتبة أوسيم حوار حول «تقبل الآخر»، كما قامت مكتبة أم خنان الثقافية بتنظيم محاضرة بعنوان «الزيادة السكانية وآثارها على المجتمع».

نظم قصر ثقافة العياط مسابقة ثقافية بين رواد القصر تضمنت مجموعة من الأسئلة في العلم والتاريخ والأدب، بينما نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشة تعليم فيولينه، وورشة تعليم بيانو للفنان نادر منجي، كما أعدت مكتبة البحر الأعظم مسابقة ثقافية للرواد، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «تحديد الأهداف والتخطيط للمستقبل»، بجانب ذلك عقدت مكتبة القطوري الثقافية ندوة حول «دور المجتمع في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة» .

أقامت مكتبة الهلال الأحمر محاضرة تعريفية عن «الإسعافات الأولية»، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز محاضرة بعنوان «دور الثقافة في مواجهة الإرهاب»، بينما نظم بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان «المرأة ودورها في بناء المجتمع»، ويستكمل الفرع فعاليات مبادرة «نقرأ لنرتقي» حيث عقد بيت ثقافة أوسيم ورشة حكي لقصة «رحلة القفص الذهبي» للمؤلف عبدالمجيد زراقط، بينما ناقش بيت ثقافة زنين كتاب «الجبنه القريش» تأليف محمود عبده، وناقشت مكتبة الناصرية كتاب تحرير المرأة تأليف فاتن شوقي، وبمكتبة الطالبات تم متاقشة كتاب «الفن المصري القديم» للمؤلف كريستيان ديروش.