تعرف على قرعة مجموعات الدوري الأوروبي

سحبت منذ قليل قرعة دور المجموعات مسابقة الدوري الأوروبي وأسفرت عن النتائج التالية.
المجموعة الأولى: ليون - رينجرز - سبارتا براغ - بروندبي.
المجموعة الثانية: موناكو - أيندهوفن - ريال سوسييداد - شتورم غراتس.
المجموعة الثالثة: نابولي - ليستر سيتي - سبارتك موسكو - ليغيا وارسو.
المجموعة الرابعة: أولمبياكوس - أينتراخت فرانكفورت - فنربهتشه - أنتويرب.
المجموعة الخامسة: لاتسيو - لوكوموتيف موسكو - مرسيليا - غلطة سراي.
المجموعة السادسة: براغا - النجم الأحمر - لودوغوريتس رازغراد - ميتييلاند.
المجموعة السابعة: بايرن ليفركوزن - سلتيك - ريال بيتيس - فيرينتسفاروشي,
المجموعة الثامنة: دينامو زغرب - جينك - وست هام يونايتد - رابيد فيينا.