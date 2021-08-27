‎رئيس جهاز «العبور» يتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية وأعمال التطوير بالمدينة

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قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس حمدي عبدالقوي، نائب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والتي شملت أعمال التطوير والخدمات بالمدينة، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وتضمنت جولة مسئولى جهاز العبور، تفقّد الأعمال الجارية بميدان الحي الخامس بالمحور الرئيسي للمدينة، وكذا الأعمال الجارية بممشي وتراك الدراجات بمنطقة البفرزون بالحي التاسع والممتد حتي المحور الرئيسي بطول ٤ كم، كما تفقّد مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بالسوق البديل للباعة الجائلين بالحي الثاني خلف المرور، ومشروع رفع كفاءة منطقة مركز خدمات الحي الأول (منطقة الورش سابقا).

وأثناء الجولة المرورية لرئيس الجهاز، تم ضبط ومصادرة ٣ مركبات «تروسيكل» مستخدمة في نبش القمامة، وتم التحفظ عليها وايداعها بمقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، إنه سيتم الانتهاء قريباً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لخدمة السكان، مؤكداً على الاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد لها.